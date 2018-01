Imagens fortes! Surfista brasileira é atacada por tubarão no Havaí

U ma surfista amadora (free surf) brasileira foi atacada por um tubarão em uma praia do Havaí, no dia 31 de dezembro, e quase perdeu a perna esquerda. Marjorie Mariano já foi submetida a um procedimento cirúrgico, mas terá de passar por uma nova operação para tentar recuperar alguns movimentos físicos.

A perna da brasileira ficou gravemente ferida.

AS IMAGENS SÃO FORTES. VEJA NO FIM DA MATÉRIA.

De acordo com o canal de televisão “Hawaii News”, Marjorie foi socorrida por outros surfista logo depois do ataque. Ela foi levada para a areia da praia e, em seguida, encaminhada para um hospital.

A segunda cirurgia teve de ser feita porque Marjorie ficou com os movimentos do pé esquerdo debilitado. No Instagram, ela publicou alguns vídeos explicando o ocorrido.

“Oi, galera. Só quero agradecer todo mundo pela vibe, pela energia, pelas orações. Estou aqui no hospital, amanhã vou fazer mais uma cirurgia para saber se estou com alguma lesão em alguma coisa relacionada com os nervos e os tendões. O meu pé esquerdo não está flexionando para cima com a minha vontade”, disse a vítima do tubarão, que continuou.

“Então, vou entrar em uma nova mesa de cirurgia de novo e agradeceria se continuarem as orações que estão fazendo, as energias e tudo. Obrigado a todos que estão orando por mim e vamos torcer, rezar e pedir para que tudo dê certo, que não tenha nenhum problema que vá agravar”, acrescentou.