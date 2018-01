Identificado corpo de homem que teria sido morto a facadas e encontrado em mata fechada no bairro Belo Jardim

O corpo encontrado em área de mata fechada no bairro Belo Jardim, em Rio Branco, já foi identificado. Trata-se de Izomar Vieira de Andrade, que teria sido morto a facadas e foi deixado na mata. O resgate do corpo foi feito na terça-feira, dia 02, pelo Instituto Médico Legal (IML).

Segundo apurou ac24horas, a vítima teria participado de uma bebedeira no domingo, dia 31, e acabou se desentendendo com o vizinho. Com a confusão desencadeada, o amigo da vítima pegou uma faca e desferiu vários golpes em Izomar. A vítima era caseiro de uma chácara próxima ao local.

A Polícia Civil já está em busca do assassinado de Izomar. Ele, contudo, está desaparecido, e ninguém repassou informações sobre o paradeiro do homicida.