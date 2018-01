Homem que levou tiro na cabeça vai a óbito após lutar três dias pela vida

O homem identificado como Averton Nascimento dos Santos, de 27 anos, baleado na cabeça na noite do dia 31 de dezembro passado, vinha lutando pela vida na capital acreana, para onde foi levado e vinha recebendo os devidos cuidados na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Averton foi baleado na nuca quando estava em um bar localizado nas proximidades do estádio de futebol de Epitaciolândia, no Bairro Aeroporto. O projétil (bala), transpassou o crânio saindo na testa. A vítima perdeu massa cefálica e ainda chegou com vida no hospital de Brasiléia após ser socorrido por homens do 5º Batalhão dos Bombeiros do Alto Acre.

Devido o seu estado clínico que foi considerado grave, Averton foi transferido para a Fundação Hospitalar na capital do Acre, onde passou por cirurgia e vinha resistindo. Segundo informações de familiares, este resistiu até próximo ao meio-dia desta quarta-feira, dia 3 de janeiro.

As autoridades ainda estão investigando o caso. Ninguém foi identificado e motivo da causa descoberto. O translado do corpo poderá acontecer a qualquer momento.

Mais informações a qualquer momento.