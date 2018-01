Fotógrafa que vendeu equipamentos para reaver objetos roubados quer arrecadar R$ 3 mil com venda de rifas

A fotógrafa Clara Araújo, que está vendendo rifas para comprar uma câmera fotográfica e outros materiais usados no trabalho após ter a casa invadida e roubada, decidiu estender o prazo para a venda dos bilhetes e do sorteio.

Inicialmente previsto pra 8 de fevereiro deste ano, o sorteio deve ser feito na semana do Carnaval. Até lá, as vendas das rifas continuam sendo comercializadas.

“Tem muita gente procurando, inclusive dos municípios do interior. Já veio até gente de Sena Madureira comprar as rifas. Muitas pessoas estão pedindo para estender o prazo, porque alguns estão viajando e vão voltar depois do dia 8 de fevereiro. Outros vão voltar de viagem depois [da data inicial prevista para o sorteio] e me pediram para dar uma estendida”, explica a fotógrafa.