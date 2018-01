Falta pescado no mercado de Sena Madureira

Quem procurou o mercado nesta manhã de quarta-feira, 3, não encontrou nenhuma espécie à venda.

Nesta época do ano a escassez de peixes no mercado de Sena Madureira tem predominado. Quem procurou o mercado nesta manhã de quarta-feira, 3, não encontrou nenhuma espécie à venda.

De acordo com o pescador Eduardo Martins, nem mesmo peixes de açudes (criados em cativeiros) estão sendo trazidos para abastecer as vendas. “Realmente estamos atravessando uma época de dificuldades e isso se dá pela cheia dos rios em nossa região. Nem mesmo os peixes de açudes estão sendo trazidos. Esperamos que a situação melhore futuramente”, comentou.

Geralmente o empresário conhecido como Fausto transporta pescado de Boca do Acre (AM) para Sena Madureira, mas ultimamente as viagens não tem sido produtivas. “Até mesmo em Boca do Acre a falta de peixes é evidente. Isso acaba refletindo aqui em Sena já que nossa cidade importa o produto de lá”, destacou Eduardo.

Portanto, na presente data não tem pescado à venda no mercado local.