Em Tarauacá, homem tenta matar a própria esposa com várias terçadadas, mas é imobilizado por populares

Moradores do Bairro da Copacabana imobilizaram e a foi preso na manhã desta quarta feira, dia 3, Elídio da Silva e Silva, de 25 anos, suspeito de tentar matar a própria esposa, Luzivânia de Lima Pinto, de 22 anos, a golpes de terçado. Populares imobilizaram o homem e chamara a polícia.

Segundo o Blog do Accioly, Elídio surtou, quebrou tudo que tinha em casa e passou a agrediu Luzivânia com socos e pontapés. Decidida a ir embora, a mulher tentou sair de casa e o acusado sem aceitar o término da relação começou a golpear a mulher. Graças a vizinhos que ouviram gritos e chegaram a tempo, a mulher não acabou morta.

O agressor foi preso, levado para a delegacia juntamente com a arma do crime e está à disposição da Justiça. A vítima está sendo atendida no Hospital Sansão Gomes e não corre risco de morrer.