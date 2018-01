Em Rio Branco, quatro pessoas são presas com motos roubadas e armas em operação da polícia

Quatro pessoas foram presas no final de semana com motocicletas roubadas. A ação, da Divisão de Investigação Criminal (DIC) da Polícia Civil, ocorreu na Transacreana, em Rio Branco. Foram apreendidos ainda um cofre, munições e armas de diversos calibres.

“Durante o cumprimento desses mandados encontramos duas motocicletas produto de roubo, sendo que uma delas estava completamente desmontada e a outra estava com as características adulteradas. Nessa mesma propriedade apreendemos três armas de fogo, sendo um rifle calibre 22, uma espingarda calibre 20 e uma espingarda de pressão com as características modificadas para receber munições calibre 22”, afirmou.