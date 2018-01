Em nova negociação, governo decide reaver complementação salarial de Bombeiros e PMs no Acre

Com novo acordo firmado entre militares e representantes do governo do Acre e do Ministério Público Estadual (MP-AC), os bombeiros e Policiais Militares devem continuar recebendo a complementação salarial e a sexta parte referente a servidores com mais de 25 anos de profissão. A reunião com representantes dos órgãos ocorreu na tarde desta terça-feira (2), na sede do MP, em Rio Branco.