Eletrobras quer fazer rodízio de energia em cidades afetadas por incêndio em geradora no interior do AC

Duas cidades do Acre e uma do Amazonas continua sem energia. Eletrobras diz que tenta contornar a situação.

Após o incêndio que atingiu a distribuidora de energia Guascor nesta quarta-feira (3), em Cruzeiro do Sul, a gerência da Eletrobras informou que o sistema de distribuição está operando somente com 40% da sua capacidade.

As demais cidades que foram atingidas, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, e Guajará, no Amazonas, ainda continuam sem luz. O gerente comercial da Eletrobras, José Melo, diz que não há previsão para que as cidades voltem a ser ligadas ao sistema de distribuição.

A Eletrobras também estuda uma forma de fazer rodízios entre as cidades que ainda estão sem energia. A ideia é fazer com que cada cidade fique com pelo menos 4 horas de energia em períodos alternados.

“Não temos previsão de quando o sistema será restabelecido totalmente. Estamos operando com carga de 40%. Nosso pessoal está trabalhando. Conseguimos voltar para alguns pontos essenciais e Centro de Cruzeiro do Sul. Quanto aos municípios da região, deveremos fazer racionamento. Fornecendo energia 4 horas para cada cidade. Estamos aguardando a chegada de uma equipe para ver como será contornada essa situação”, diz Melo.

A equipe da distribuidora deve chegar na cidade na noite desta quarta. O comandante do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, tenente José Oliveira, falou que o incêndio pode ter sido causado por um curto-circuito. Segundo ele, as informações ainda são preliminares.

“As primeiras informações são que teria sido um curto-circuito nos painéis que recebem energia do gerador que faz a distribuição”, disse ao G1.