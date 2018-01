Bueiro na BR-364 não aguenta vazão de água de igarapé e deixa moradores da Cidade Nova inundados em Tarauacá

Por conta de um bueiro de medições inapropriadas na BR-364, o bairro Conquista no município de Tarauacá, que fica a cerca de 410 km por estrada de Rio Branco foi inundado pelas fortes chuvas desta terça-feira (2) na região. Um igarapé que passar por meio de um bueiro pela BR acabou transbordando e invadindo as residências e ocasionado transtorno na localidade.

A população atingida pelas águas ficaram sem acesso às moradias devido o transbordamento do igarapé. O que acabou ocasionando diversos problemas na virada de ano dos moradores da região. Mas as famílias atingidas receberam a assistência necessária dos órgãos públicos competentes.

O engenheiro, Yan Silva, que esteve presente no local explicou que dentro do bairro passa um igarapé e o grande volume de água o que ocasionou a inundação. “O bueiro que corta a BR-364 não deu vazão a água. O DNIT foi informado sobre esse problema e nós estamos aqui para auxiliar todas as famílias que precisarem de ajuda”, disse o engenheiro.

Ainda segundo Yan, o DNIT irá realizar um trabalho paliativo na recuperação no trecho onde se abriu uma cratera para normalizar o tráfego na BR-364.

Com informações do portaltarauaca