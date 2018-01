Bombeiros controlam incêndio e Juruá fica sem energia

As equipes do Corpo de Bombeiros em Cruzeiro do Sul conseguiram controlar o incêndio que atingiu a unidade da Guascor, distribuidora de energia elétrica em Cruzeiro do Sul(distante 600 km de Rio Branco).

O sinistro, segundo o comandante interino da unidade no Juruá, capitão José Dutra Oliveira foi relatado ás 7:05 minutos.

O fogo atingiu o setor de painéis, que recebem energia do gerador e repassam para a sub estação.

São cabos de condução de energia, e ainda segundo o oficial do Bombeiros, pode ter ocorrido um curto circuito.

A unidade da Guascor fica ao lado do Quartel do Corpo de Bombeiros, na Avenida 25 de Agosto, o que contribuiu para que o sinistro fosse controlado rapidamente.

Mas antes da chegada dos Bombeiros, a Brigada particular de Combate a Incêndio da Guascor, atuou com extintores ajudando a controlar as chamas.

¨Eles tem um Brigada que atuou antes da nossa chegada. Já controlamos o fogo e fizemos o rescaldo. Vamos elaborar nosso relatório de ocorrência¨, disse o capitão Oliveira.

Por causa do sinistro neste momento toda a cidade de Cruzeiro do Sul e parte da região do Juruá estão sem energia elétrica. A Guascor ainda não se manifestou em relação ao incêndio nem deu uma previsão de quando a energia será restabelecida.

Ninguém se feriu por causa do ocorrido.

Fotos: Patrick Tavares