Após incêndio em distribuidora, energia começa a ser restabelecida em Cruzeiro do Sul

A energia começou a ser restabelecida em Cruzeiro do Sul, interior do Acre, após o incêndio que atingiu a distribuidora de energia Guascor, na manhã desta quarta-feira (3) no município. As demais cidades que foram atingidas, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, e Guajará, no AM, ainda continuam sem luz e sem previsão de retorno, de acordo com a Eletrobras.