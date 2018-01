Vítima de facada em Révellion em Santa Rosa espera 10 horas por avião

Uma jovem identificado apenas por Francisco, o Chico do Suro, foi vitima de tentativa de homicídio na madrugada deste 1º de janeiro em Santa Rosa do Purus. O crime aconteceu por volta de 1:30 da manhã, durante a festa de fim de ano que acontecia no Ginásio Ronald Moura. Francisco foi atingido com uma facada na região do abdomen. Em seguida foi levado ao hospital do município, mas, por falta de infraestrutura na unidade, a vitima tinha que ser transferida para Rio Branco. A partir daí começou o drama da família. Foram quase 11 horas de.espera. O avião que fez a remoção só chegou ao município as 11:30 da manha.

Relacionado