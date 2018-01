Turistas peruanos sofrem acidente e carro cai dentro de açude na BR 317

Um casal de peruanos (não identificados) que retornavam para o seu país após vir passar a passagem de ano na fronteira, tomou um grande susto quando foram surpreendidos por buracos na BR 317 (Estrada do Pacífico), no km 21, sentido Brasiléia/Assis Brasil, no período da manhã.

Segundo foi levantado, o casal que iam num carro de luxo, confirmou que ia em velocidade, pois, teriam que pegar um voo na cidade de Maldonado, distante cerca de 280km da fronteira com o Acre no período da tarde.

O peruano teria dito que não tinha costume de viajar em estradas esburacadas, por isso perdeu o controle. O veículo desceu um barranco e foi parar dentro de um açude, mas deu tempo do casal sair de dentro antes que afundasse por completo.

Um guincho e um trator foram chamados para que ajudassem na retirada do veículo de dentro do açude. O casal que saiu ileso do incidente, continuou sua viajem de volta ao Peru e lamentou as condições da Estrada no lado brasileiro.

Importante lembrar que neste mês de janeiro, o Papa Francisco estará visitando o Peru. Se espera um aumento no fluxo de veículos e as condições da BR 317 será problemas para os motoristas que não tomarem cuidado.

Bombeiros estiveram no local, mas, constataram que apenas a mulher teria sofrido uma pequena luxação em um dos braços e passava bem. Não necessitava de tratamento no hospital de Brasileia.