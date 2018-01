Simulado online da prova teórica para habilitação da CNH é disponibilizado pelo Detran

Opção busca potencializar o que é ensinado nos Centros de Formação de Condutores

Com o intuito de auxiliar os candidatos que vão realizar a avaliação teórica de condução veicular, o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) disponibilizou em seu site a opção de realizar uma simulação da avaliação teórica, necessária para obtenção, renovação e/ou reciclagem da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A simulação do exame teórico é um meio de potencializar o que é ensinado nos Centros de Formação de Condutores (CFCs), auxiliando no aprendizado das regras de trânsito, além de ser uma ferramenta que possibilita a intimidade do candidato com o formato de avaliação.

“No site, o candidato pode fazer vários testes da prova teórica de forma gratuita. Isso vai lhe garantir mais preparo e confiança para fazer a prova teórica”, destaca a diretora de operações do Detran/AC, Shirley Torres.

O simulado apresenta 30 questões de múltipla escolha, que devem ser respondidas em cinquenta minutos. Ao fim do teste, o candidato pode ver quais questões acertou e errou e se seria ou não aprovado.

Acesse o simulado clicando AQUI.

Com informações do site Agência de Notícias do Acre