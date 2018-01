Sete municípios dos 22 municípios acreanos entram o ano com as contas atrasadas, apontaTesouro Nacional

Os municípios nessa situação são: Assis Brasil, Xapuri, Santa Rosa, Capixaba, Jordão, Bujari e Senador Guiomard

No portal do Tesouro Nacional, que acompanha as finanças do país, consta que dos 22 municípios acreanos, 7 estão com as contas atrasadas e não poderão obter empréstimos ou receber recursos de emendas parlamentares até sanarem suas pendências.

O que não significa, que essas prefeituras incorrem em alguma irregularidade.Ocorre, na maioria dessas cidades, que os gestores públicos deixam de prestar contas dos recursos aplicados.

Muitos prefeitos deixam de fazer esta prestação or não saber fazê-lo mas, para isso, os Tribunais de Contas nos Estados ministram cursos aos administradores sobre como aferirem os gastos dos recursos recebidos do Governo Feral e de como esses recursos são aplicados.