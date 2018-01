Sem ocorrências graves, PM diz que Réveillon foi ‘tranquilo’ no Acre

Sem relatos de problemas graves, a Polícia Militar (PM-AC) diz que o Réveillon em Rio Branco e no interior do estado foi tranquilo. Somente na capital, a segurança foi reforçada com 100 policiais para atuarem durante a virada do ano. Além disso, outros 200 policiais permaneceram nas ruas devido a “Operação Papai Noel”.