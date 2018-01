Rússia volta a desenvolver foguetes espaciais reutilizáveis

O Centro Estatal de Foguetes Makeev decidiu retomar o desenvolvimento de foguetes reutilizáveis similares ao Falcon 9 – da empresa aeroespacial SpaceX

O diretor do Departamento de Design do centro, Vladimir Degtyar, revelou que se trata do projeto do veículo de lançamento Korona (Coroa), que foi congelado em 2012 por falta de financiamento.

O Korona é um foguete de decolagem e aterrissagem vertical “completamente reutilizável” e, em comparação com o Falcon 9, conta com uma única etapa.

“Nosso foguete de lançamento não é um veículo espacial de várias etapas, cujas divisões se desprendem no transcurso de lançamento, mas se trata praticamente de uma nova nave espacial de decolagem e aterrissagem suaves, abrindo portas para que realizemos no futuro missões interplanetárias tripuladas”, explicou Degtyar.

O Centro Estatal de Foguetes Makeev é um das maiores instituições da Rússia dedicadas à investigação e desenvolvimento de foguetes e tecnologia espacial. Entre 1992 e 2012, trabalhou no projeto Korona, para obter as principais soluções tecnológicas para construção de veículos de lançamento reutilizáveis, mas teve que abandonar este projeto ambicioso por falta de financiamento. Com informações da Sputnik Brasil.