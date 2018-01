Retrô – Rio Branco-AC: temporada sem presidente e em busca de nova direção

Clube faz campanha histórica na Copa São Paulo de Futebol Júnior, surpreende Figueirense na Copa do Brasil, mas fica sem título estadual e cai na segunda fase do Brasileiro da Série D

Sob o comando de uma comissão temporária, após a renúncia da diretoria eleita que assumiu o clube no início de 2016, o Rio Branco-AC teve um 2017 sem grandes feitos dentro de campo e de tentativa de reorganização fora das quatro linhas, principalmente da situação financeira.

O clube começou o ano anunciando a desistência da disputa da Copa Verde e obtendo bons resultados na categoria de base. Na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o elenco comandado pelo técnico Vanderson dos Santos protagonizou a melhor campanha de uma equipe do Acre na competição, chegando à segunda fase, sendo eliminado pelo Avaí. O desempenho rendeu a atletas do elenco chance entre os profissionais, com destaque para o meia Matheus Morais, que na sequência da temporada acabou sendo eleito a revelação do Campeonato Acreano.

Rio Branco-AC iniciou temporada 2017 do futebol profissional eliminando o Figueirense na 1ª fase da Copa do Brasil (Foto: Duaine Rodrigues)

No profissional, o trabalho foi iniciado com o técnico Célio Ivan no comando. No entanto, sem dirigir a equipe em uma partida sequer, o treinador acabou demitido. O Estrelão foi ao mercado e contratou Cristian de Souza, que também vai comandar a equipe em 2018. Com Cristian de Souza, fez o primeiro jogo da temporada pela Copa do Brasil e surpreendeu o Figueirense na primeira fase, vencendo por 1 a 0 na Arena da Floresta, na capital do Acre, e avançando à segunda fase. Acabou eliminado pelo Gurupi-TO na sequência da competição, derrotado por 2 a 0, em Gurupi, interior do Tocantis.

No Campeonato Acreano, fez um primeiro turno equilibrado e superou o campeão Atlético-AC, conquistando a vaga na final, na Copa do Brasil e Brasileiro da Série D de 2018. Dispensas no elenco no meio do caminho e um segundo turno instável, marcado pela saída do técnico Cristian de Souza antes da decisão contra o Atlético-AC, fizeram o clube ver o rival levantar a taça e comemorar o bicampeonato. Apesar de vencer por 1 a 0 o jogo de ida da decisão, foi derrotado por 3 a 1 na partida de volta, resultado que garantiu o troféu para o Galo Carijó.

Depois de conquistar primeiro turno do Campeonato Acreano, Estrelão não conseguiu segurar o Atlético-AC na decisão e ficou com o vice pelo segundo ano consecutivo (Foto: Quésia Melo )

Após o estadual, o clube acertou a contratação do técnico Renê Marques, que levou a equipe à classificação antecipada para a segunda fase com duas rodadas de antecedência, sendo o primeiro dos 64 clubes da competição a avançar para o mata-mata. Foram quatro vitórias nos quatro primeiros jogos e 100% de aproveitamento. No entanto, depois dos quatro primeiros jogos o clube não venceu mais. Perdeu um e empatou outro no complemento da primeira fase. Na segunda fase, acabou derrotado por 2 a 0 pelo Maranhão-MA, em São Luís, no jogo de ida, e empatou por 1 a 1 no estádio Florestão, na capital acreana, no jogo de volta, vendo e sonho do acesso à Série C ser adiado por mais um ano.

Depois de excelente campanha na fase de grupos da Série D do Brasileiro, Estrelão caiu na 2ª fase, eliminado pelo Maranhão (Foto: Reprodução/Rede Amazônica Acre)

Com a temporada profissional finalizada precocemente, restaram as competições de base. No Campeonato Acreano Sub-20 faturou o bicampeonato e a vaga na Copa São Paulo 2018. No estadual sub-17foi derrotado pelo Galvez e ficou com o vice-campeonato. Foi segundo lugar também no estadual sub-11, competição que teve o Galvez como campeão.

Na base, Alvirrubro conquistou o bicampeonato estadual sub-20 e será o representante do Acre na Copa São Paulo 2018 (Foto: Manoel Façanha/Arquivo pessoal)

Fora de campo, a comissão temporária tentou por duas vezes realizar uma eleição para escolha da nova diretoria, no entanto, em nenhuma das oportunidades houve interessados em assumir as funções. A última delas no mês de novembro. Depois de dois anos sem título, a torcida do Alvirrubro sonha com dias melhores em 2018.