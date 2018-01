PT aconselha Lula a se reaproximar de empresários para se eleger

Orientação da executiva do partido é para que ex-presidente faça aceno alegando a necessidade de construir um campo competitivo para o centro-esquerda

A direção nacional do PT já elaborou documento com a lista das prioridades para 2018. Entre os pontos destacados estão: eleger Lula presidente, aumentar a bancada de deputados e senadores, e consolidar e ampliar presença nos governos estaduais e nas Assembleias.

No entanto, para que o primeiro objetivo seja alcançado, integrantes da executiva nacional do partido acreditam ser urgente uma reaproximação de Lula com o empresariado. Consideram que, sem um novo pacto com o que chamam de elite, a possibilidade de eleição é pequena.

De acordo com informações da coluna Painel, da Folha de S. Paulo, o ex-presidente faria o aceno alegando a necessidade de construir um campo competitivo para o centro-esquerda. Coincidência ou não, nos últimos dias, o petista chegou a declarar que não é um radical.

Já para conseguir aumentar a presença do PT no Congresso e nos Estados, a direção decidiu não restringir coligações locais. A ordem, conforme o documento, é “direcionar esforços para compor chapas fortes e balanceadas e buscar as melhores condições nas coligações, mesmo nos Estados onde somos governo”.