PM recebe 20 novas motos para reforçar segurança em lugares de difícil acesso em Rio Branco

Entrega dos veículos ocorreu nesta segunda-feira (1º) em frente ao Quartel do Comando Geral da PM.

Para dar apoio ao trabalho dos Policiais Militares do Acre (PM-AC), o governo do estado fez entrega de 20 novas motos, na tarde desta segunda-feira (1º), em frente ao Quartel do Comando Geral da PM, em Rio Branco. A Segurança informou que até o fim do ano 100 motos devem ser entregues.

Para o coronel Antônio Teles, os veículos devem facilitar o trabalho da polícia em lugares de difícil acesso. “É como se fosse um tático com motocicleta e então nós vamos poder chegar onde a polícia ainda não tinha chegado em função da dificuldade de acesso”, ressalta.

Em 2017, quase 460 homicídios foram registrados no estado. Já Rio Branco, foi a capital que mais registrou homicídios no país, de acordo com levantamento do Atlas da Violência, publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Com os índices da violência em alta, a agricultora Audilene da Silva Santos diz que prefere não sair a correr perigo na rua. “A gente não se sente mais seguro em vir aqui no centro passear com a família. Eu, pelo menos, não venho. Morro de medo”, reclama.

Já o governador do estado, Tião Viana, disse que, comparado aos anos anteriores, houve uma redução no número dos homicídios registrados no estado. “Nos homicídios tivemos uma queda de 70 casos em dezembro para 35 neste dezembro agora, com índices de execução também muito menor”, explana.