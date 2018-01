Palácio Rio Branco declara luto oficial por morte do bispo alemão Emérito Dom Luiz Herbst, que morreu aos 92 anos

O Governo do Acre declarou luto oficial de dois dias em razão da morte do bispo alemão Emérito Dom Luiz Herbst, que atuou junto à Igreja Católica de Cruzeiro do Sul. Ele chegou ao Acre quando tinha 28 anos e desde então trabalho para o fortalecimento da onda cristão no estado.

Em nota, o governador Sebastião Viana declara: “Com Dom Luiz, temos a visão da igreja da simplicidade, do acolhimento, que procurou cumprir seu papel institucional, missionário cristão sem a arrogância e valorizando todos.”

Em 1988 Dom Herbst assumiu as responsabilidades de bispo das mãos do seu antecessor, onde teve que cuidar de modo especial das vocações autóctones sacerdotais e religiosas. Ao completar 75 anos de idade o bispo pediu do papa seu afastamento e entregou a administração da diocese para Dom Mosé João Pontelo.