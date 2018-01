Pagamento do IPVA em cota única até o vencimento terá redução de 10% no Acre

Veja quanto você vai pagar no imposto do seu veículo. Secretaria da Fazenda divulgou tabela de pagamento do Diário Oficial.

Os proprietários de veículos registrados no Estado do Acre já podem conferir o valor do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2018.

Para o pagamento do imposto, o proprietário deverá emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) através do site do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AC) ou retirá-lo no posto fiscal do IPVA, localizado nas dependências do Detran ou nas Agências da Sefaz de seu município.

O pagamento do IPVA poderá ser efetuado em cota única ou em três parcelas, de acordo com o algarismo final da placa. O calendário de pagamento foi divulgado no Diário Oficial do dia 27 de dezembro a partir da página 7.

O pagamento do imposto em cota única, até o vencimento, terá redução de 10%. Em caso de pagamento parcelado, o valor de cada parcela obedecerá alguns critérios. A parcela não poderá ser inferior a R$ 50.

Após a data para pagamento prevista na tabela, o DAE será emitido com acréscimo dos encargos legais cabíveis. Não havendo o pagamento espontâneo, o IPVA será lançado de ofício pela administração tributária acrescido de encargos moratórios (juros e multa) e penalidade pecuniária de 50%.