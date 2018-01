Minoru Kinpara: “Não sei de quem tiro votos, sei que vou ter votos de quem quer mudança”

O reitor da Ufac, Minoru Kinpara, pré-candidato a senador pela Rede, partido de Marina Silva, virou assunto dos mais acalorados debates políticos, principalmente sobre de quem ele vai tirar votos, caso a candidatura dele decole, se da Frente Popular ou da oposição. Em um resumido bate papo com o Blog do Evandro Cordeiro nesta terça-feira, 2, Kinpara afirmou, entre outras: “Não sei de quem tiro votos, sei que terei votos de quem quer mudança”. Veja nossa rápida conversa com o reitor:

Blog – Reitor, com sua candidatura definida para o Senado, o senhor acha que tira votos de onde? Da Frente Popular ou da oposição?

Minoru Kinpara – Não sei. Creio que vou ter voto de quem quer mudança.

Blog – Quem será o candidato a governador que dará palanque à sua candidatura ao Senado?

Minoru Kinpara – Estamos debatendo se vamos ou não ter candidato ao Governo.

Blog – Caso não tenham um candidato a governador, vocês tendem a ir para qual aliança?

Minoru Kinpara – Estamos discutindo dentro da REDE um projeto para o Acre. Caso não tenhamos candidato, vamos ver quem tem um projeto para o Acre que esteja afinado com o nosso.

Blog – Quem tem projeto mais parecido com o do Rede?

Minoru Kinpara – Até agora o que se tem de concreto é um projeto com o propósito de continuidade e outro com o objetivo de tirar a Frente Popular do poder. A oposição não pode ter como projeto, unicamente tirar uns do poder. É preciso ter um projeto de desenvolvimento para o Acre.