Marido é preso por desmaiar, agredir e esfaquear mulher

Em Rondônia

A vítima desmaiou e quando retomou a consciência percebeu que havia sido agredida no rosto e lesionada nas pernas com uma faca

O crime ocorreu na madrugada desta terça-feira (02), em uma residência, localizada no bairro Areal da Floresta, na zona Sul de Porto Velho. Adão S. L., 54, foi preso por esfaquear e agredir brutalmente a esposa de 48 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito, motivado por ciúmes, iniciou discussão com a mulher e logo em seguida passou a enforcá-la. A vítima desmaiou e quando retomou a consciência percebeu que havia sido agredida no rosto e lesionada nas pernas com uma faca. Desesperada, a mulher começou a gritar por socorro e vizinhos acionaram a PM.

O suspeito foi localizado e preso. A faca usada no crime foi apreendida e Adão conduzido para a Central de Flagrantes.