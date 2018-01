Mãe e filho são presos por não pagar conta em hotel

Em Rondônia

O valor da despesa ficou no valor de R$ 984,00 e os suspeitos alegaram não ter dinheiro para pagar

A Polícia Militar prendeu na manhã desta terça-feira (02), Adelaide A. T., 57, e Igor A. T., 26, acusados do crime de outras fraudes em um hotel na Rua Paulo Leal, região Central de Porto Velho.

Segundo a polícia, mãe e filho se hospedaram no estabelecimento no dia 29/12/2017, afirmando que iam pagar todo o consumo e as diárias no final da hospedagem. Porém, hoje por volta das 6h30, os dois saíram sem comunicar a recepção e deixaram apenas uma mala com algumas roupas. A PM foi chamada e a dupla localizada hospedada já em outro hotel.

O valor da despesa ficou no valor de R$ 984,00 e os suspeitos alegaram não ter dinheiro para pagar. Diante dos fatos, os dois foram levados para a Central de Flagrantes.