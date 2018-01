Incêndio em Nova York deixa ao menos 12 feridos

Fogo atingiu prédio próximo a zoológico

Um incêndio em um prédio no bairro do Bronx, em Nova York, deixou ao menos 12 feridos nesta terça-feira (2). De acordo com os bombeiros, o fogo começou por volta das 5h30 (hora local) no primeiro piso da estrutura, mas logo se espalhou para os andares acima.

Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas, mas as autoridades ressaltaram que elas foram levadas para hospitais da região. O edifício fica próximo ao zoológico da cidade, em uma área de bastante movimento.

O incêndio ocorre dias depois de outro acidente, em um prédio que também fica localizado no Bronx, provocar a morte de 12 pessoas. Naquele dia, o fogo foi provocado porque um menino de três anos brincava com o fogão. (ANSA)