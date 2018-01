IML tenta resgatar corpo em área de difícil acesso no Belo Jardim em Rio Branco

A informação inicial é de que trata-se do cadáver de um homem com sinais aparentes de agressão

Um corpo ainda não identificado foi encontrado em uma área de difícil acesso do bairro Belo Jardim, em Rio Branco. Uma viatura do Instituto Médico Legal (IML), foi deslocada por volta das 9h30 desta terça-feira (2).

A informação inicial é de que trata-se do cadáver de um homem com sinais aparentes de agressão. O corpo teria sido encontrado por moradores na segunda-feira (01) mas, a unidade do Instituto Médico Legal atolou no percurso até o local indicado através do Centro Integrado em Operações (Ciosp).

Na manhã desta terça, os peritos novamente foram deslocados na tentativa de fazer o resgate do corpo. Desta vez, um quadriciclo foi levado para dar suporte no Ramal. Somente uma análise dos especialistas poderão dizer a real causa da morte, porém a suspeita é de que se trata de um homicídio.