Homem pula do oitavo andar e cai em cima de bebê na noite de Ano Novo

Adulto e criança não resistiram aos ferimentos; caso aconteceu na Ucrânia

Um bebê de um ano de idade morreu atingido por um homem de 39 anos que pulou do oitavo andar de um prédio na cidade de Zaporizhia, sudeste da Ucrânia. De acordo com informações do Daily Mail, o incidente aconteceu na noite de domingo (31).

A polícia ucraniana afirma que o homem, identificado como Yevgeny, queria se matar. A criança estava acompanhada pelos pais, que saíam de uma festa de fim de ano na casa dos avós.

O paramédico Vitaly Reznikov esclareceu que o homem em cima do menino, o que o deixou muito ferido devido à força do golpe. “Nós tentamos reanimar seu coração e pulmões, mas infelizmente ele morreu dentro da ambulância”, disse.

Um porta-voz da polícia afirma que as autoridades ainda apuram as circunstâncias do suicídio.