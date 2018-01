Homem assassinado em Cruzeiro do Sul estava em moto roubada, diz polícia

Família reconheceu vítima e disse não saber do envolvimento dele com o crime; moto foi roubada duas vezes em 15 dias.

O homem que foi morto no bairro do Formoso, em Cruzeiro do Sul, enquanto pilotava uma moto, foi identificado como sendo Rodrigo Alves Páscoa, de 21 anos. O crime ocorreu na noite de domingo (31) e o reconhecimento foi feito pela família. A moto que ele usava no momento em que foi morto, segundo a polícia, era roubada e teve a cor mudada e a placa adulterada com fita isolante.

Na delegacia, foram registrados roubos praticados durante o final de semana por uma dupla que usava uma moto vermelha, com as mesmas características da usada por Alves. O delegado plantonista Luiz Tonini acredita que crime tenha ligação com facções criminosas. Essa moto, ainda conforme a polícia, foi furtada duas vezes em menos de 15 dias do bairro Miritizal e pertence a Nalisson Lima da Cruz.

“Ele estava de posse de uma moto furtada duas vezes em menos de 15 dias e havia a suspeita de que ele seria um dos autores do roubo. Alguns boletins noticiam o uso de uma moto com as mesmas características em delitos durante o final de semana”, afirma o delegado.

Rodrigo Alves foi morto com um tiro nas costas e usava um capacete na cabeça. Um outro capacete também foi achado ao lado do corpo.

Tia de Alves, Ana Lúcia, de 39 anos, acredita que o sobrinho pode ter sido morto acidentalmente. “Uma pessoa contou que ele estava com um rapaz na garupa da moto quando o rapaz foi manusear a arma e acertou as costas dele. Foi um único disparo. Não temos certeza que isso é verdade”, relata.

A tia revela que rapaz era usuário de drogas e diz que há alguns meses ele tinha se mudado para a comunidade Boca do Moa. “O Rodrigo era viciado em drogas. Nunca soubemos de informação do envolvimento dele em roubos e furtos. Só que ele estava há uns três meses sem aparecer em casa. Não sabemos de quem é a moto”, disse Ana Lúcia.

A polícia investiga o crime. “Temos várias linhas de investigações, até mesmo o envolvimento com organizações criminosas. Ainda não definimos se o homicídio foi provocado por uma facção rival, ou membro da própria facção que ele faz parte. Está evidenciado que a morte desse rapaz está ligada a facções. Estamos investigamos e esperamos nos próximos dias chegar a uma conclusão para pedir a prisão dos suspeitos”, diz o delegado.

O corpo do rapaz foi velado na casa da família e sepultado no cemitério Jardim da Paz.