Governador Tião Viana decide nesta terça-feira sobre corte no salário de militares do Acre

VAPT VUPT

A queima de fogos na virada do ano em Cruzeiro do Sul, a segunda maior cidade do Acre, virou motivo de piada nas redes sociais. A queima dos artifícios, durou exatos 45 segundos, de acordo com quem esteve presente na festa da virada promovida pelo prefeito Ilderlei Cordeiro. “O espetáculo anunciado parecia a inauguração de uma simples loja de parafusos, dizia um dos comentários”. Outros, reclamaram que a coisa foi tão rápida que não deu nem tempo de abrir a câmera do celular para fazer o registro. O mais engraçado foi o comentário que dizia que a queima de fogos na cidade do Vale do Juruá foi mais rápido que comercial de TV, alertando sobre as contra indicações de medicamentos em caso de suspeita de Dengue.

Como tudo foi muito rápido, alguns só pensaram em pedir bênçãos na mesma proporção do número de cada buraco existente na cidade cruzeirense.

DEAD LINE

O prazo final dado pelas Associações de Militares e bombeiros no Acre para que o Ministério Público, a Procuradoria Geral do Estado e a Secretaria de Gestão Administrativa, resolvam de vez a situação do corte da sexta parte do soldo dos PMs e Bombeiros termina nesta terça feira (2).

Caso não cheguem a um acordo, os militares devem adotar o que chamam de “Operação Tartaruga” e nesse caso, quem deve agradecer pela ingerência do governador Tião Viana, são as associações do crime organizado e as fações no Estado.

VISAGEM DE BERMUDAS

Uma das imagens que mais circulou nas redes sociais na virada do ano, foi a do governador Tião Viana saindo de uma agência do Banco do Brasil no dia 30 de Dezembro, de bermudas e aparentemente conferindo o seu saldo bancário. Internautas estavam indignados por não terem recebido seus pagamentos dos plantões e horas extras trabalhados na saúde e não pouparam críticas, a maioria delas são impublicáveis. Mas para não deixar quem não leu na curiosidade, uma delas questionava se ele estava conferindo para saber se além do gordo salário que recebe como governador, a sua pensão também estava na conta.

OS OTIMISTAS

Aliados do presidente Michel Temer e otimistas ao extremo, também andam usando as redes sociais neste ano novo para tentar melhorar a impopularidade do presidente, considerada a mais baixa na história da nossa recente Democracia.

Entre as propagandas positivas que tentam minimizar os números das pesquisas, dizem que em 2018 ainda não houve nenhum aumento no preço da gasolina e nem do gás de cozinha. “Viram?”

PARADOXO ATEMPORAL

Fazer concurso público na administração do Partido dos Trabalhadores sempre foi uma incógnita. Primeiro que se o sujeito passar, não tem garantia se será chamado ou quando isso vai acontecer. Nesse paradoxo atemporal, os caciques do PT ainda se vangloriam do “feito”, como fosse a redenção e solução dos problemas quando conseguem chamar um ou dois aprovados. No concurso realizado em 2013, por exemplo, somente agora, após quase cinco anos, alguns estão sendo chamados. Confira a “vantagem” que o deputado Daniel Zen (PT), escreveu na rede social:

O LAMPARINA deseja um 2018, de muita paz e saúde. Dinheiro (…) a gente tá acostumado sem sucesso a correr atrás. Fui!