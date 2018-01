Em Rio Branco, Polícia Militar faz sorteio de vagas para Colégio Tiradentes

Sorteio para 580 vagas do colégio militar foi realizado nesta terça (2), no Comando Geral da PM-AC. Quase 4 mil pessoas se inscreveram em busca de uma vaga.

A Polícia Militar (PM-AC) sorteou, nesta terça-feira (2), as vagas para o Colégio Tiradentes, no bairro Calafate, em Rio Branco. O sorteio foi realizado em frente ao Comando Geral da PM-AC. Ao todo, são 580 vagas para a instituição, sendo 50% destinadas a dependentes militares estaduais e 50% para a comunidade.

Ainda nesta terça (2), às 14h, o Corpo de Bombeiros vai fazer o sorteio de outras 580 vagas para o Colégio Dom Pedro II, no Residencial Rosa Linda, também na capital acreana. A seleção vai ocorrer no Comando do Corpo de Bombeiros, no bairro Morada do Sol.

“Os dois colégios militares vão entrar em funcionamento junto com a rede estadual. Têm pessoas que sonham em ser médicas, professores, engenheiros e há crianças que sonham em ser militares. Então, vamos aproveitar essa pré-disposição para que tenhamos os nossos futuros comandantes e o ensino com qualidade e disciplina”, afirma o coronel Júlio César, comandante da PM-AC.

César afirma que os colégios são modernos e vão receber alunos de todas as classes sociais. O coronel explica que as pessoas que foram sorteadas devem procurar o Centro de Referência de Inovações Educacionais (Crie) no prazo de matrícula na rede estadual e apresentar a documentação necessária.

Quase 4 mil pessoas se inscreveram em busca de uma vaga. O coronel afirma que as pessoas que não foram sorteadas retornam para a rede normal, por isso o sorteio é feito antes do início do ano letivo. Além disso, é possível que hajam vagas remanescentes em 2019 se tiver desistência.

“No primeiro momento, vamos fazer uma reunião com os pais e todo um trabalho para inserí-los. Vamos fazer tudo isso da melhor maneira possível para receber esses alunos. Agradecemos aos pais por acreditarem nos colégios militares e entregarem seus filhos aos nossos ensinamentos”, destaca.