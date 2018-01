Com chuvas, reservatório do Bujari volta a operar com capacidade total, diz Depasa

Depósito da cidade ficou completamente seco em setembro de 2017 e Depasa fez operação para abastecer população. Outros quatro municípios também enfrentaram seca severa durante a estiagem.

Após enfrentar uma das piores crises hídricas, o município do Bujari voltou a ter o abastecimento de água normalizado. A informação foi confirmada pelo Departamento de Pavimentação e Saneamento (Depasa). O depósito da cidade secou em setembro de 2017 sendo necessária uma operação para abastecer o local com o uso de carros-pipa. O Depasa afirma que, após as chuvas, o depósito funciona em capacidade total.

O diretor-presidente do Depasa, Edvaldo Magalhães, explica que inicialmente o órgão teve problemas para retomar o abastecimento devido ao odor no depósito causado pela vegetação seca ao longo do igarapé.

“O problema foi superado com as chuvas mais intensas. Nosso reservatório chegou em um ponto de garantir o abastecimento normal. Portanto, estamos operando com nossa capacidade total. Daqui para frente não teremos mais problemas com a falta de água no reservatório”, afirma.

Reservatório do Bujari foi abastecido por caminhões-pipa durante período de estiagem (Foto: Reprodução/Rede Amazônica Acre)

Operação de abastecimento

Em 7 de novembro de 2017, o Depasa anunciou que havia concluído aetapa de abastecimento com uso de carros-pipa no Bujari, que começou em 29 de setembro do mesmo ano. Entretanto, o racionamento continuava. Com a chegada do período chuvoso, o racionamento foi suspenso.

Conforme o órgão, em dias de operação, foram transportados 18 milhões de litros de água. Na ação, os carros fizeram 1.039 viagens em 39 mil quilômetros percorridos entre as Estações de Tratamento de Água em Rio Branco (ETA’s I e II) e o Bujari.

Ao todo, foram gastos R$ 203 mil com a operação sendo que a arrecadação do município é em média de R$ 15 mil.

Reservatório do Bujari ficou completamente seco (Foto: Reprodução/Rede Amazônica/Acre)

Situação de Emergência

A seca severa fez o governo federal reconhecer, no dia 4 de outubro do ano passado, a situação de emergência em Rio Branco, Brasileia e Porto Acre. O reconhecimento facilitou a captação de recursos para o Estado executar ações para garantir água à população.