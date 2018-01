Com auxílio de Cão Farejador, BOPE apreende armamento e munições no Esperança*

Homens do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) com auxílio de um Cão Farejador apreenderam no final da manhã desta terça-feira, 02 de janeiro, um armamento e munições no Conjunto Esperança. Durante a ação policial duas pessoas foram presas e encaminhadas para Delegacia de Flagrantes (Defla).

A equipe policial recebeu uma denúncia anônima, que uma residência do conjunto seria utilizada para a comercialização de entorpecentes. Os militares se deslocaram ao endereço repassado, em que com auxílio de um Cão Farejador foi localizado nos fundos do imóvel uma carabina e um carregador com 29 munições.

Os militares ainda realizaram buscas no interior da residência, onde foram encontrados produtos utilizados para o embalo de substância entorpecente, além de uma câmera, que monitorava as adjacências da casa.

*Cão Farejador no combate ao crime*

Para o major Assis Santos, comandante do BOPE, o Cão Farejador desempenha um papel fundamental na atividade policial, principalmente no combate ao tráfico de narcóticos e armas. “A utilização do cão como ferramenta de trabalho policial está configurado como essencial para o trabalho realizado no BOPE”, disse o oficial.