Com 45 homicídios, Cruzeiro do Sul é o município com o maior número de mortes no Vale do Juruá, diz PM

Aumento no número de homicídios foi de 181%. Marechal Thaumaturgo foi a única cidade onde não ocorreu nenhum homicídio.

No período de um ano, a segunda maior cidade do Acre, Cruzeiro do Sul, registrou 45 homicídios em 2017 e liderou o ranking de mortes no Vale do Juruá. A cidade vem seguida por Rodrigues Alves e Mâncio Lima com cinco homicídios cada, Porto Walter, com três mortes e Marechal Thaumaturgo não registrou nenhum assassinatos durante o ano. Os dados são da Polícia Militar.

O subcomandante do 6º Batalhão da PM na região, major Mário Jorge, disse que o aumento foi bem considerável. “Infelizmente, tivemos esses dados, com a chegada das facções criminosas que esse ano se apresentaram na cidade e causaram essas mortes”.

O aumento do número de mortes foi 181% no período de um ano. Em 2016, foram registrados 16 homicídios e em 2017 a cidade fechou o ano com 45 homicídios. Duas mortes ocorreram no último dia do ano, de acordo com a Polícia Militar.

“Podemos dizer que foi um ano atípico, com muitos veículos roubados e outros crimes, mas estamos dando resposta, inclusive em homicídios, a polícia estava na rua e estamos trabalhando”, explicou.

No dia 31 de dezembro, duas mortes foram registradas, a primeira foi de um homem, de 31 anos, atingindo com um tiro no abdômen. Ele chegou a ficar internado, mas morreu no hospital. A outra morte foi Rodrigo Alves, de 21 anos, que pilotava uma motocicleta quando foi atingido com tiros e morreu no dia 31 de dezembro, no bairro do Formoso.

Mortes violentas

O ano também foi marcado por mortes violentas e que chocaram a população de Cruzeiro do Sul. Os assassinatos têm, em sua grande maioria, de acordo com a polícia, ligação com facções criminosas.

Dentre as mortes está a do autônomo Wadsson Martins, de 38 anos, que foi esquartejado no dia 10 de agosto no bairro da Lagoa. Ele era natural de Manaus (AM) e estava na cidade pela primeira vez, Martins foi morto com vários golpes de terçado e teve o braço, perna e cabeça arrancados. O sobrinho que estava com ele, teve os dedos decepados, mas conseguiu fugir.

Outro assassinato que chocou a cidade foi a de João Vitor Ferreira, de 18 anos, encontrado morto no lixão da cidade, no dia 10 de outubro. Ferreria teria sido vítima de uma emboscada e foi morto com um tiro, facadas, foi espancado e ainda teve parte do corpo queimado.

A morte da adolescente Auine Lima, de 14 anos, também foi uma das que chocaram a cidade. Ela foi morta com 16 facadas após cair em emboscada, o corpo dela foi encontrado 24h depois do seu desaparecimento.