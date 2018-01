Buracos causam mais um capotamento na BR-364

Na tarde de segunda-feira (1º), a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na Unidade de Suporte Avançado (USA) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram informados de um acidente na BR-364 sentido Jaru, a cerca de 32 km de Ariquemes. Chegando ao local, os socorristas constaram que as vítimas que estavam no carro encontravam-se bem e não precisavam de atendimento médico.

Foi apurado no local que o veículo Chevrolet, modelo Prisma com placas de Ji-Paraná seguia sentido Ariquemes, quando em uma curva, a condutora avistou o enorme buraco. Outro veículo vinha em sentido oposto, não tendo outra alternativa a não ser atingir parte do buraco, perdeu o controle da direção, vindo a capotar em uma ribanceira. A PRF faz um alerta para os condutores, pois neste período de férias e festas onde o tráfego se torna mais intenso, agravado pelo período chuvoso, os acidentes aumentam, principalmente levando em consideração o número de buracos existentes nas rodovias de Rondônia.