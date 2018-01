Baleado em troca de tiros com a Polícia, acusado de assassinato morre na capital

Dono de uma vida pregressa, Deivid da Silva, o “Debo” é acusado de matar o colono Valdemar Ferreira dos Santos, 59 anos

Deivid Alves da Silva, 26 anos de idade, conhecido pelo apelido de “Debo” não resistiu aos ferimentos e foi a óbito nesta segunda-feira, 1º de janeiro, em Rio Branco. Segundo informações, na passagem de ontem para hoje ele foi cercado por policiais civis e militares em uma casa no Bairro da Vitória e não quis se entregar. Ao trocar tiros com a Polícia, o mesmo foi baleado e, inicialmente, deu entrada no Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira. Posteriormente foi transferido para o Pronto Socorro da capital em função da gravidade dos ferimentos.

Dono de uma vida pregressa, Deivid da Silva, o “Debo” é acusado de matar o colono Valdemar Ferreira dos Santos, 59 anos, crime este ocorrido às margens do rio Macauã.

Sua ficha criminal, entretanto, não limita-se apenas a esse caso. De acordo com a polícia, já havia outro mandado de prisão em desfavor do infrator pelo assassinato do jovem Cleilton Flores Rodrigues, 18 anos, vulgo “Quilira”. Essa morte ocorreu em maio de 2015 no ramal do 12, BR-364, sentido Sena Madureira a Manoel Urbano. Além disso, Deivid se envolveu, segundo as investigações, em assalto e, ainda, é acusado de tocar fogo em uma residência.

“Recentemente quando realizamos diligências no rio Macauã na tentativa de localizá-lo, notamos que o mesmo era bastante temido entre os moradores, chegando a causar terror naquela região”, comentou um policial que preferiu não se identificar.

A caçada ao criminoso terminou na noite de ontem. Em seu poder, os policiais apreenderam duas armas de fogo sendo: 01 revólver calibre 22 e um Rifle calibre 22, além de dezenas de balas. Com esse Rifle, ele teria matado Valdemar Ferreira.

Esse crime, especificamente, ocorreu na tarde de terça-feira, 19 de dezembro, no conhecido ramal do Narcélio, região do rio Macauã. Valdemar Ferreira dos Santos, 59 anos, conhecido por “Valdo”, estava em casa quando foi surpreendido pelo infrator e morto a tiros. Após consumar o homicídio, Deivid evadiu-se do local e veio parar no Bairro da Vitória.

Desde a data do ocorrido, a família da vítima Valdemar Ferreira vinha clamando por justiça já que o colono era conhecido como um homem trabalhador e foi morto barbaramente.

O delegado Marcos Frank, titular da Unidade de Segurança Pública de Sena, confirmou que na sexta-feira tinha realizado diligência juntamente com sua equipe no Macauã, porém, o acusado não foi encontrado naquela ocasião, se refugiando em uma residência no Bairro da Vitória.