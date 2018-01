Pesando 3kg e medindo 48cm, Bernardo é o primeiro bebê acreano a nascer em 2018

O primeiro bebê do ano nasceu depois de duas horas e meia de espera. Filho da representante de produtos cosméticos, Mirta Ribeiro da Silva, 32, o menino Bernardo Ribeiro Figueiredo veio ao mundo exatamente às 2h30min desta segunda-feira, 1ª de janeiro de 2018.

O primeiro bebê do ano nasceu na Maternidade Barbara Heliodora, em Rio Branco, e foi pego pelas mãos do médico John Pinheiro, que entregou a criança para a mãe Mirta e depois passou para as mãos do pai, Edinilson Figueiredo, representante comercial.

Bernardo Ribeiro FIgueiredo veio ao mundo com 3,105kg e com altura de 48 centímetros.

A mãe de Bernardo disse que o filho foi muito esperado e que agradece a Deus por ele ter vindo com saúde. “Valeu muito passar o Réveillon esperando meu filho. Estou sendo abençoada sendo me pela primeira vez e agora é curtir meu filho dando muito amor e dedicação”, disse Mirta.

O pai de Bernardo, bastante emocionado, disse que era uma emoção sem comparação poder receber seu filho tão esperado. “Meu primeiro filho e estou muito emocionado. Foi o melhor Réveillon, aguardá-lo e poder pegá-lo nos braços. Nenhuma festa de Réveillon no mundo vale essa emoção”, disse.

De acordo com a gerente da Maternidade, Maria Serlene Vasconcelos, a direção da unidade vai entregar um presente para o bebê Bernardo nas primeiras horas desta segunda-feira. “É uma tradição podemos presentear o primeiro bebê do ano. Agradeço o ac24horas por ser o primeiro veículo de comunicação a fazer a reportagem do primeiro bebê do ano aqui na maternidade”, destacou Serlene.