Mãe que morava em barraco com os 5 filhos em Rio Branco começa 2018 de casa nova

Depois da reportagem exibida no Jornal do Acre 2ª Edição, um grupo de voluntários chegou a preparar um café da manhã reforçado para toda a família. Daí em diante, eles passaram a receber doações de alimentos, roupas, brinquedos, móveis e também um novo espaço.

O conforto passou a fazer parte da vida da família, uma casinha muito bem feita com doações. A cama que antes era escorada por tijolos agora tem pézinho: ela ganhou uma cama. A mesa, que só tinha uma panela com leite, agora tem pão, fartura e as crianças não passam mais dificuldades.