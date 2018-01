Luciano Huck pede para continuar em pesquisas do Ibope para o Planalto

Há pouco mais de um mês, o próprio apresentador do Caldeirão anunciou que não iria concorrer à Presidência

Luciano Huck pediu que o seu nome continue figurando nas pesquisas de intenções de voto realizadas pelo Ibope. A solicitação veio cerca de um mês depois do próprio apresentador descartar publicamente qualquer possibilidade de ser candidato à Presidência da República nas eleições deste ano.

Como apurado pelo blog Painel da ‘Folha de S. Paulo’, Huck conversou com o diretor da empresa de pesquisas, Carlos Augusto Montenegro, a quem fez o pedido.

No encontro, a dupla analisou o atual cenário da disputa. Para o apresentador do Caldeirão, nenhum nome de centro com apoio do movimento “Agora!” conseguiu se firmar como uma opção viável para o Planalto. Para Montenegro, até o momento, o cenário está bastante indefinido e tudo não passa de especulação.

“Henrique Meirelles teria que sair do Ministério [da Fazenda]… Até seis de abril as pessoas precisam deixar cargos e escolher partidos. Teremos um quadro melhor nessa data. Até lá, estaremos fazendo pesquisas e teremos simulações, algumas com o Luciano Huck”, explicou o diretor do Ibope.

Luciano Huck publicou um artigo no jornal Folha de S. Paulo no dia 27 de novembro para anunciar que não faria parte da corrida eleitoral de 2018.