Jornal Extra cita Bruno Borges em retrospectiva: “Levou Internet à loucura”

Passam-se os dias e o menino do Acre continua a peregrinar pelos sites de notícias. O Jornal Extra, do grupo O Globo, traçou uma retrospectiva com os “momentos que a televisão levou a Internet à loucura”.

E advinha quem faz parte do ranking? Se você pensou ‘Bruno Borges’, acertou.

“O sumiço do estudante de psicologia Bruno Borges, de 24 anos, em Rio Branco, no Acre, chamou a atenção de muita gente. O jovem desapareceu no fim de março de 2017, mas deixou, em seu quarto, 14 livros escritos a mão, criptografados e uma estátua do teólogo italiano Giordano Bruno (1548-1600), em tamanho real”.

O jornal destacou a repercussão internacional que o caso teve.

“O caso repercutiu até na impensa internacional. O jornal britânico ‘Daily Mail’ noticiou o caso como ‘desaparecimento misterioso’. Após quatro meses, o jovem retornou para casa e negou que o sumiço tenha sido uma jogada de marketing para vender seus livros”.

A retrospectiva com outros acontecimentos marcantes você confere em: https://extra.globo.com/tv-e-lazer/retrospectiva-2017-dez-momentos-em-que-televisao-levou-internet-loucura-22236200.html