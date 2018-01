Concursos abrem ao menos 12 mil vagas nesta terça-feira

Salários que chegam a R$ 12.647,36

Ao menos 12 órgãos vão abrir inscrições para concursos no primeiro dia útil de 2018. As vagas, com salários que chegam a R$ 12.647,36, são para todos os níveis de escolaridade.

Confira a lista de concursos abaixo, divulgada pelo G1.

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) – Distrito Federal

Inscrições: até 02/02/18

96 vagas

Salários de até R$ 12.647,36

Cargos de nível médio e superior

Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará (Prodepa)

Inscrições: até 03/01/18

32 vagas

Salários de até R$ 3.568,88

Cargos de nível médio e superior

Prefeitura de Alto Rio Novo (ES)

Inscrições: até 08/01/18

43 vagas

Salários de até R$ 1.633,26

Cargos de nível fundamental e superior

Prefeitura de Boa Vista (RR)

Inscrições: até 03/01/18

298 vagas

Salários de até R$ 5.250,00

Cargos de nível médio e superior

Prefeitura de Carapicuíba (SP)

Inscrições: até 02/02/18

26 vagas

Salários de até R$ 2.353,92

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Prefeitura de Morro do Chapéu (BA)

Inscrições: até 01/02/18

397 vagas

Salários de até R$ 6.000,00

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Prefeitura de Palmares (PE)

Inscrições: até 12/01/18

167 vagas

Salários de até R$ 3.225,28

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Prefeitura de Piranga (MG)

Inscrições: até 03/01/18 11 vagas Salários de até R$ 1.904,58

Cargos de nível fundamental e médio

Prefeitura de Quadra (SP)

Inscrições: até 16/01/18

16 vagas

Salários de até R$ 3.052,15

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Prefeitura de Tatuí (SP)

Inscrições: até 30/01/18

158 vagas

Salários de até R$ 10.334,51

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Secretaria de Estado da Educação de Alagoas

Inscrições: até 01/02/18

850 vagas

Salários de até R$ 2.195,13

Cargos de nível superior

Secretaria de Estado da Educação do Paraná

Inscrições: até 12/01/18

10.000 vagas

Salários de até R$ 13,63 por hora

Cargos de nível superior