Com o lema ‘Fraternidade e Superação da Violência, caminhada pede paz em Cruzeiro do Sul

Uma iniciativa da Comissão Diocesana da Campanha da Fraternidade 2018 vai fazer uma caminhada pela paz em Cruzeiro do Sul nesta segunda-feira (1º) a partir das 18h. Com o lema “Fraternidade e Superação da Violência”, a passeata terá um percurso de aproximadamente 2 km.

Com concentração e saída do 1º Portal da Avenida Mâncio Lima e chegada na Catedral de Nossa Senhora da Glória, onde o Bispo Dom Mosé vai celebrar uma missa pela paz.

Irlene Bandeira, integrante da comissão organizadora, diz que evento busca alertar as pessoas quanto o alto índice de violência que vive a cidade.

“O dia 1º de janeiro é o dia mundial da paz. A comissão Diocesana da Campanha da Fraternidade 2018 decidiu fazer a caminhada devido à onda de violência que existe em nossa região. As pessoas precisam fazer alguma coisa para diminuir essa onda de violência”, diz.

A caminhada envolve todas as paróquias da diocese, os movimentos da igreja católica e a comunidade em geral. “Esperamos contar com um grande número de pessoas. Pedimos as pessoas que estejam de camisetas brancas, que levem bandeiras brancas, faixas e cartazes”, pontua Irlene.