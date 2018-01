BÁRBARO: Homem é morto e depois carbonizado em residência na capital

Em Rondônia

Os criminosos usaram a gasolina da própria moto da vítima para incendiar a casa

Adriano Gomes da Costa, 40, foi cruelmente morto e depois carbonizado dentro da própria residência, localizada na Rua Palheira, bairro Rosalina Carvalho, zona Leste de Porto Velho. O primeiro homicídio do ano na capital ocorreu na madrugada desta segunda-feira (01).

De acordo com a polícia, Adriano estaria ingerindo bebida alcoólica e comemorando o réveillon com outras pessoas, quando se desentendeu com dois suspeitos. Houve intensa discussão e a dupla saiu do local. Todavia, logo depois retornou e praticou o bárbaro assassinato. O perito criminal não soube precisar se a vítima foi morta a pauladas ou facadas, pois o corpo foi totalmente carbonizado.

Os criminosos usaram a gasolina da própria moto da vítima para incendiar a casa. Agentes da Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV), investigam o caso.