Após ser agredida, mulher esfaqueia marido e chama a polícia

Em Rondônia

A mulher apresentava várias lesões pelo rosto, braço e entregou a faca de serra usada para esfaquear o marido

O casal Aucilene P. N. 21 e Ivson L. F. 36 foi conduzido para a Central de Flagrantes na noite de sábado (30) acusado de lesão corporal mútua durante uma discussão em uma vila de apartamentos, localizada na região Central de Porto Velho. O homem foi atacado a facada e a mulher espancada com vários socos.

Conforme informações, a mulher ligou para a polícia avisando que havia esfaqueado o marido e ele estava perdendo muito sangue. Quando a PM chegou ao local, Ivson ja havia sido levado para a Policlinica Ana Adelaide através do Samu.

De acordo com os policiais, o casal estava numa confraternização de uma empresa , quando o homem teria passado mal e ido embora, mas a mulher permaneceu na festa. Porém, depois de alguns minutos ele retornou e passou a xingá-la. Com vergonha, a mulher saiu do local, mas ao chegar em casa Ivson começou a agredi-la. Foi então que ela desferiu uma facada no braço direito dele. Após ser medicado, o homem foi levado para a Central de Flagrantes junto com a mulher.