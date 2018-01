Acusado de matar colono no rio Macauã é baleado ao trocar tiros com a polícia de Sena; Duas armas foram apreendidas em seu poder

Ele tem várias passagens pela polícia e é acusado de matar o colono Valdemar Ferreira dos Santos, 59 anos

Chegou ao fim na noite deste domingo, 31 de dezembro, a caçada a um dos infratores mais procurados dos últimos meses em Sena Madureira. Através de uma ação conjunta, policiais civis e militares conseguiram localizar e prender Deivid Alves da Silva, 26 anos de idade, conhecido pela alcunha de “Debo”. Ele tem várias passagens pela polícia e é acusado de matar o colono Valdemar Ferreira dos Santos, 59 anos, que era morador do rio Macauã.

Os policiais receberam informações indicando que o mesmo se encontrava em uma residência no Bairro da Vitória, em Sena. Diante disso, o cerco foi montado e não teve como ele escapar. Segundo a Polícia, Deivid não quis se entregar, pelo contrário, teria atirado contra os policiais. A equipe revidou e acabou baleando o acusado que foi transferido para Rio Branco em estado grave.

Em seu poder, os policiais apreenderam duas armas de fogo sendo: 01 revólver calibre 22 e um Rifle calibre 22, além de dezenas de balas. Com esse Rifle, ele teria matado Valdemar Ferreira.

Esse crime, especificamente, ocorreu na tarde de terça-feira, 19 de dezembro, no conhecido ramal do Narcélio, região do rio Macauã. Valdemar Ferreira dos Santos, 59 anos, conhecido por “Valdo”, estava em casa quando foi surpreendido pelo infrator e morto a tiros. Após consumar o homicídio, Deivid evadiu-se do local e veio parar no Bairro da Vitória.

Contra ele já havia outro mandado de prisão em aberto também por homicídio. “Debo” figura como principal acusado de matar em maio de 2015 o jovem Cleilton Flores Rodrigues, 18 anos, conhecido como ‘Quilira’, crime este registrado no ramal do 12, estrada de Manoel Urbano. Além, disso, ele também é acusado de tocar fogo em uma residência.

No presente momento, o acusado se encontra internado em Rio Branco sob custódia da Polícia. Caso consiga sobreviver, após sair do hospital o mesmo será encaminhado para o presídio Evaristo de Moraes, onde aguardará julgamento.