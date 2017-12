Jornalista enfrentou problemas técnicos que atrapalharam a transmissão – e levaram espectadores a lembrar vídeo de 2008

Zileide Silva se enrolou durante o Jornal Hoje deste sábado e levou espectadores e relembrarem a memorável gafe cometida por ela no mesmo programa, em 2008. Após problemas técnicos interromperem uma reportagem que mostrava como estava o trânsito, Zileide tentou chamar outra reportagem. Com frases confusas e sem ver a nova matéria entrar no ar, ela anunciou uma terceira reportagem. “Vamos tentar agora. Acho que agora vai dar certo.”

O momento atrapalhado foi menos memorável que outro protagonizado por ela em 2008, como lembraram os espectadores do jornal nas redes sociais. No melhor estilo “vale a pena ver de novo”, confira abaixo os dois momentos de Zileide no jornal.