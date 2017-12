WhatsApp está fora do ar em várias partes do mundo

Usuários estão reportando o problema nas redes sociais

Usuários do WhatsApp de diversos países, incluindo o Brasil, relataram falhas no aplicativo WhatsApp na tarde deste domingo (31). Segundo publicações no Twitter, as mensagens não estão sendo enviadas nem recebidas desde aproximadamente 16h40.

De acordo com o site Down Detector, que monitora páginas de internet e apps, houve registros de queda na América do Sul, América do Norte, Europa e África e Ásia.

O Facebook, responsável pelo WhatsApp, ainda não se pronunciou.