VIOLENTA: Dupla ameaça atirar na cabeça de criança durante roubo em comércio

Jardson F. T., 33 e Erich Mateus R. F., 19 foram presos na tarde deste sábado (30) acusados de assalto em um estabelecimento comercial, localizado na Rua Barão dos Solimões com Seninha, bairro Mariana, zona Leste de Porto Velho.

Os suspeitos armados com um revólver calibre 38 haviam acabado de roubar o comércio, no momento em que uma viatura passava pelo local e foi informada do crime.

A dupla foi interceptada enquanto tentava fugir em uma motocicleta modelo Tornado. Com eles foram recuperados os objetos e dinheiro roubados do estabelecimento.

Segundo a polícia, no instante do crime, a dupla apontou o revólver para a cabeça de uma criança de 12 anos, ameaçando atirar caso a mãe dela não entregasse o dinheiro do caixa.

Presos, os dois foram apresentados na Central de Flagrantes.