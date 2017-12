Veterinário dá dicas de como proteger animais durante queima de fogos de fim de ano

Com a chegada do fim do ano, é quase certo a queima de fogos nas casas e ruas de Rio Branco. Mas, além dos cuidados para manusear os foguetes, as pessoas precisam tomar algumas medidas para proteger seus bichos de estimação, principalmente os cachorros. Eles costumam sofrer com o barulho no momento dos estouros, a sensibilidade auditiva deles é até seis vezes maior do que a dos humanos.